Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации

С 11 августа, через 10 дней после его официальной публикации, граждане России старше 40 лет имеют право взять дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации.

В изменениях в статью 185 Трудового кодекса РФ говорится, что работники старше 40 лет «при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка». Работники должны предоставить работодателю подтверждающие справки из медицинских организаций.

Принятие нового закона связано с тем, что в Стратегии развития здравоохранения в РФ на период до 2025 года одной из основных задач является профилактика заболеваний.