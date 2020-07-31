Министр здравоохранения: около 80% заразившихся коронавирусом выздоровели в Новосибирской области

На брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о текущей эпидемиологической обстановке. «На сегодняшний день в регионе выписано с выздоровлением от коронавирусной инфекции 7 425 человек, что составляет около 80% от общего количества заболевших. Проведено около 310 тысяч исследований. В медицинские учреждения продолжает поступать новое оборудование, при этом наш коечный фонд не заполнен, а все «тяжелые» пациенты из районов области переведены в город Новосибирск. Подтверждаются те тенденции, которые были нами зафиксированы по снижению тяжести пациентов и по выписке. Есть все основания предполагать дальнейшее улучшение ситуации», — отметил он.