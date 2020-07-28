«Вектор» начал испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах

На прошлой неделе «Вектор» получил разрешение на их проведение. Испытания на способность формировать иммунный ответ прошли 3 прототипа вакцины. Ранее генеральный директор центра Ренат Максютов говорил, что в клинических исследованиях примут участие 300 добровольцев, среди которых 60 сотрудников. Начать должны с группы в 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, далее в исследования будут включаться добровольцы в возрасте до 60 лет.