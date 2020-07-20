Медицинские организации Новосибирской области готовы ввести обязательную маркировку лекарств

С октября 2019 года в Новосибирской облатси уже вносят в специальную систему мониторинга информацию обо всех операциях с лекарствами из перечня высокозатратных нозологий. «Важно, что разработанная региональная система мониторинга позволяет не только проверить подлинность препарата, но и имеет серьезный аналитический модуль, позволяющий точнее прогнозировать потребность в лекарственных препаратах с учетом необходимых запасов, вовремя планировать конкурсные процедуры, избежав нехватки тех или иных препаратов», — объяснил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

К 1 июля все организации, подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области, подключились к региональной системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Это должно помочь повысить качество лекарственных препаратов и исключить наличие в продаже контрафактного и недоброкачественного товара.