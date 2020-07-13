В Новосибирске откроется крупнейшая в регионе лаборатория с возможностью тестирования на коронавирус

В Городской клинической больнице №1 заканчивают ремонт крупнейшей в регионе государственной лаборатории. Как рассказал главный врач больницы Юрий Бравве, в процессе ее реорганизации появились новые задачи, связанные с COVID-пневмонией, поэтому лаборатория потенциально может использоваться не только под общие клинические анализы, но и под обследование пациентов при онкопатологии и при коронавирусе. Предполагается, что максимальная мощность новой лаборатории — до 5-6 миллионов анализов в год. Ожидается, что работы закончат к 20 августа 2020 года.

В Городской клинической больнице №2 открылся новый центр амбулаторной онкологической помощи. В рамках нацпроекта провели ремонт кабинетов и лабораторий и установили новое высокотехнологичное оборудование. Как рассказала главный врач больницы Любовь Шпагина, в ЦАОПе созданы все условия для того, чтобы максимально просто и без очередей пройти ранний онкоскрининг. С мая прошлого года по февраль 2020 года время прохождения обследования сократилось с 51 до 14 дней.