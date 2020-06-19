«Пандемии коронавируса нет»: почему новость о том, что ВОЗ опроверг существование опасности — фейк?

Сайт coronafake.ru опроверг новость о том, что ВОЗ якобы заявил об отсутствии пандемии COVID-19. Авторы утверждали, что врач-эпидемиолог Мария Ван Керкхов заявила на брифинге, что бессимптомные носители не распространяют коронавирус, следовательно, нет необходимости ни в социальной изоляции, ни в масах, ни в вакцине. На самом деле, она сказала только о том, что люди, у которых симптомы не проявляются, представляют меньшую угрозу для окружения, чем те, у кого есть явные симптомы. «Мы по-прежнему настоятельно призываем к осуществлению активного эпиднадзора, чтобы вирус не возвратился, особенно в то время, как в некоторых странах возобновляются различного рода массовые мероприятия», — сказал директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.