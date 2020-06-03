В Новосибирске бессимптомных пациентов с коронавирусом будут лечить на дому

«В Новосибирской области пациенты с бессимптомной формой коронавируса могут находиться на домашней самоизоляции и проходить курс лечения в домашних условиях. Наш опыт, наработанный за эти два с половиной месяца, позволяет нам с уверенностью подходить к наблюдению этой категории пациентов в домашних условиях, проведению всей необходимой терапии. Важно учитывать, что у пациентов с бессимптомной формой, как правило, нет осложнений или ухудшения состояния», - объяснил он 2 июня на брифинге в Правительстве Новосибирской области.

Для нового формата работы власти доработали мобильное приложение «112 – Экстренная помощь». Оно обеспечивает связь между пациентами и врачами. Министр сообщил, что приложение дополнили специальными функциями — оно позволяет практически в режиме реального времени наблюдать за больными, которые передают информацию о своем состоянии медицинским работникам. Установка приложения для тех, кто лечится дома, обязательна. Если состояние пациента ухудшится, рассмотрят вопрос о его госпитализации.