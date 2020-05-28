Минздрав России опубликовал рекомендации по учету статистики заболеваемости и смертности от COVID-19

Документ опубликовала 27 мая пресс-служба ведомства. В нем подробно объяснено, в каких случаях COVID-19 нужно считать основной причиной смерти, а каких — прописывать как сопутствующее заболевание.

Также в документе есть пункт, который рассказывает, как поступать с пациентами, которые не жалуются на плохое самочувствие: «В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются».