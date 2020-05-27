Рассказываем, кто точно отправится в больницу.
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Согласно приказу на официальном интернет-портале правовой информации, госпитализации подлежат:
- лица с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него, состояние которых оценивается как средней степени тяжести, тяжелое или крайне тяжелое.
- пациенты с COVID-19, лечащиеся амбулаторно, если в течение трех дней у них сохраняется температура 38,5 и выше.
- заболевшие пожилые люди старше 65 лет и лица, относящиеся к группе риска из-за хронических заболеваний, вне зависимости от степени тяжести. Проживающие с ними «в общежитии или многонаселенной квартире» тоже подлежат госпитализации.
- несовершеннолетние пациенты с температурой выше 39 градусов при обращении или если температура выше 38 градусов сохраняется в течение пяти дней. Детей до 18 лет также могут госпитализировать, если у них есть дыхательная недостаточность, одышка, тахикардия, наличие геморрагической сыпи, судороги, тяжелое обезвоживание, онкология, болезни с нарушением свертываемости крови, хронические заболевания легких, болезни эндокринной системы, пороки сердца. Еще один повод — невозможность изоляции больного от лиц в группе риска или отсутствие условий для лечения на дому.
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