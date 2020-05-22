Глава Роспотребнадзора объяснила, кто получит прививки от коронавируса первым

Анна Попова сообщила, что первыми прививать от коронавируса будут людей из группы риска. «Если будет такая возможность, а сегодня она прорабатывается на уровне государства, то тогда мы сможем наработать вакцину для большей части населения Российской Федерации», — рассказала она в интервью «РИА Новости» 22 мая. Попова рассказала, что у властей есть планы провести официальные исследования населения страны на антитела к коронавирусу, но позже.

Сейчас в России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах.