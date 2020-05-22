Антитела к коронавирусу нашли у 14% сдавших тест жителей России

Тесты стали делать всем желающим с 18 мая. За 4 дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 000 человек. В Сибирском федеральном округе желающих оказалось мало - всего 8.6%, самые активные — жители Москвы и Московской области, 47% от общего числа исследований.



В «Инвитро» пообещали публиковать статистику по общему количеству пациентов, заказавших тест на антитела к SARS-COV-2, и числу выявленных положительных результатов на официальном сайте в специальном разделе «Инвитро. Мониторинг». Данные по всем регионам и городам, а также по полу и возрасту пациентов будут обновляться в режиме реального времени. Тестирование на антитела дает более достоверное представление о масштабах пандемии.