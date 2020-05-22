Антитела к коронавирусу нашли у 14% сдавших тест жителей России

Тесты стали делать всем желающим с 18 мая. За 4 дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу сдали более 40 000 человек. В Сибирском федеральном округе желающих оказалось мало - всего 8.6%, самые активные — жители Москвы и Московской области, 47% от общего числа исследований.
В «Инвитро» пообещали публиковать статистику по общему количеству пациентов, заказавших тест на антитела к SARS-COV-2, и числу выявленных положительных результатов на официальном сайте в специальном разделе «Инвитро. Мониторинг». Данные по всем регионам и городам, а также по полу и возрасту пациентов будут обновляться в режиме реального времени. Тестирование на антитела дает более достоверное представление о масштабах пандемии.
В сообщении лаборатории объяснили, что исследования для качественного определения антител класса G (IgG) проводятся методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-системы производства ФГБУ "НМИЦ гематологии". Чувствительность теста — более 95%, специфичность — 98%.
Наличие специфических антител — иммуноглобулинов G (IgG) — в сыворотке крови позволяет определить, встречался ли организм с вирусом SARS-CoV-2 и выработались ли в процессе данного контакта антитела, распознающие данный вирус при повторной встрече с ним. Положительный тест на IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа.
Иммуноглобулины G начинают вырабатываться в организме через 21-28 дней после контакта с вирусом, их уровень увеличивается медленно, но долгое время может оставаться высоким. Сам факт наличия антител класса G не исключает риска повторного заражения SARS-CoV-2, но вероятность его в десятки раз ниже, чем у людей, у которых данные антитела не определяются.
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