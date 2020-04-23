Как правильно выбрать антисептик?

В службе рассказали, что эффективные антисептики для рук должны быть с широким спектром действия, а в их составе необходимо содержание не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта. Средства только с антибактериальным действием не будут эффективными в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний. На средстве должно быть указано, на каких возбудителей оно воздействует.

Потереть антисептик между ладонями в течение пяти секунд недостаточно — нужно внимательно прочитать инструкцию, чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать.