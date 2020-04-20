Обязательно ли мыть руки с антибактериальным мылом, чтобы защититься от коронавируса?

По мнению специалистов ведомства, нет никакой необходимости мыть руки именно «антибактериальным» мылом. Для того чтобы смыть вирус, достаточно мыть руки обычным — любым, которое уже есть дома.

По данным исследований НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, не существует понятия «стандартного» антибактериального мыла, так как производители используют разные антимикробные добавки и в разном количестве. Критериев эффективности подобного мыла, если речь не идет о кожном антисептике, тоже нет. Антибактериальное может не уничтожить вирусы, так как у них иная устойчивость, чем у бактерий, но оно может их смыть, как и любое другое. Некоторые производители могут использовать пометку «антибактериальное» на обычном мыле в качестве маркетингового хода.

В Роспотребнадзоре напомнили: для того, чтобы правильно вымыть руки, нужно закатать рукава, смочить руки теплой водой, промыть их с мылом в течение 30 секунд, а затем тщательно смыть мыло и вытереть их полотенцем.