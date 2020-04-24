Только три дня: специальные цены на хиты сезона весна-лето-2020 в бутике SHE&HE

Seven Lab — бренд верхней одежды, вдохновленный культурой сразу двух стран. Дизайнер бренда живет на две страны, и в Seven Lab успешно воплотила модные традиции обеих. Штаб-квартира бренда находится в Нью-Йорке — там, в его креативной атмосфере и сумасшедшем ритме, создаются коллекции пальто, парок, бомберов, жилетов с русской душой.

Концепция бренда Seven Lab — это экслюзивная шелковая вышивка, отделка скандинавским мехом, качественная итальянская ткань, идеальный крой и исполнение. Бренд создает верхнюю одежду, которая будет радовать вас несколько лет, сохраняя вид новой вещи и модную актуальность.