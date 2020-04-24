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Только три дня: специальные цены на хиты сезона весна-лето-2020 в бутике SHE&HE

Следующая неделя обещает быть дождливой с сильным ветром и похолоданием, в связи с этим и с заботой о Вас, бутик She&he объявляет специальные цены на must have сезона и самые практичные вещи для будущей недели от брендов Rich&royal и Seven Lab!

  • Специальная цена: 38200

    Старая цена: 50399

  • Специальная цена: 38200

    Старая цена: 50399

  • Специальная цена: 38200

    Старая цена: 50399

Rich&Royal — это немецкий бренд, созданный в 2006 году дизайнерами Денисом и Патриком Штуппом для уверенных и активных людей, живущих в ритме большого города, обожающих путешествия и частую смену окружающих декораций

  • Специальная цена: 11555

    Старая цена: 16799

  • Специальная цена: 11555

    Старая цена: 16799

  • Специальная цена: 11555

    Старая цена: 16799

  • Специальная цена: 11555

    Старая цена: 16799

Seven Lab — бренд верхней одежды, вдохновленный культурой сразу двух стран. Дизайнер бренда живет на две страны, и в Seven Lab успешно воплотила модные традиции обеих.  Штаб-квартира бренда находится в Нью-Йорке — там, в его креативной атмосфере и сумасшедшем ритме, создаются коллекции пальто, парок, бомберов, жилетов с русской душой.

Концепция бренда Seven Lab — это экслюзивная шелковая вышивка, отделка скандинавским мехом, качественная итальянская ткань, идеальный крой и исполнение. Бренд создает верхнюю одежду, которая будет радовать вас несколько лет, сохраняя вид новой вещи и модную актуальность. 

  • Специальная цена костюма: 43200

    Старая цена: 59998

  • Специальная цена костюма: 43200

    Старая цена: 59998

Также бутик She&he предлагает сервисы:

  • онлайн покупка с доставкой в любую точку мира.
  • доставка и бесконтактная примерка по Новосибирску.
  • индивидуальная примерка в бутике по предварительной записи.

Подробности о специальных предложениях @sheandhensk

ул, Гоголя, 4

Лидия Осинцева ,
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