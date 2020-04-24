Следующая неделя обещает быть дождливой с сильным ветром и похолоданием, в связи с этим и с заботой о Вас, бутик She&he объявляет специальные цены на must have сезона и самые практичные вещи для будущей недели от брендов Rich&royal и Seven Lab!
Только три дня: специальные цены на хиты сезона весна-лето-2020 в бутике SHE&HE
Rich&Royal — это немецкий бренд, созданный в 2006 году дизайнерами Денисом и Патриком Штуппом для уверенных и активных людей, живущих в ритме большого города, обожающих путешествия и частую смену окружающих декораций
Seven Lab — бренд верхней одежды, вдохновленный культурой сразу двух стран. Дизайнер бренда живет на две страны, и в Seven Lab успешно воплотила модные традиции обеих. Штаб-квартира бренда находится в Нью-Йорке — там, в его креативной атмосфере и сумасшедшем ритме, создаются коллекции пальто, парок, бомберов, жилетов с русской душой.
Концепция бренда Seven Lab — это экслюзивная шелковая вышивка, отделка скандинавским мехом, качественная итальянская ткань, идеальный крой и исполнение. Бренд создает верхнюю одежду, которая будет радовать вас несколько лет, сохраняя вид новой вещи и модную актуальность.
Также бутик She&he предлагает сервисы:
- онлайн покупка с доставкой в любую точку мира.
- доставка и бесконтактная примерка по Новосибирску.
- индивидуальная примерка в бутике по предварительной записи.
Подробности о специальных предложениях @sheandhensk
ул, Гоголя, 4
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