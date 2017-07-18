Ролик о новосибирском стилисте Данииле Истомине, который известен тем, что делает стрижки при помощи топора, попал в эфир немецкого телевизионного шоу Galileo.

В качестве модели для съемки сюжета выступила телеведущая 49 канала Василина Катаева – Истомин сделал ей стрижку на длинных волосах при помощи двух топоров одновременно. Второй моделью стал немецкий журналист Николас – ему новосибирский мастер сделал стрижку на коротких волосах при помощи одного топора и небольшого деревянного приспособления. Даниил предложил журналисту еще побрить бороду топором, но тот отказался.

Как отметил парикмахер, после выхода сюжета к нему стало поступать множество предложений провести показательные выступления и съемки. «Вот китайцы хотят приехать – предлагают провести двухчасовую трансляцию стрижки, но я, правда, не знаю, что бы такого придумать на такое долгое время», – отметил Истомин. Это не первое появление новосибирского стилиста в на зарубежном телевидении – в апреле 2017 года он был в эфире американского телешоу Right This Minute. Кроме того, этот ролик получил неожиданный для самого Даниила отклик – к нему стали обращаться клиенты, которые хотели бы сделать своим девушкам подарок-сюрприз в виде стрижки топорами.

Текст: Павел Ютяев