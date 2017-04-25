Музой съемки новых коллекций LUKSE для журнала «Собака.ru» стала Ирина Цветкова

Адвокат, путешественница и просто красавица Ирина Цветкова хороша во всем, будь то блестящий ретро-образ в золотых тонах, сдержанный монохромный лук с сочетанием текстиля и кожи или сверхяркий тренч с этническими мотивами.

  • Куртка Gucci 298 900 руб., платье Dior 387 900 руб., шляпа Gucci 22 900 руб., туфли Jimmy Choo 48 900 руб.

  • Платье Walk of Shame 36 900 руб., жилет Dries van Noten 93 900 руб., туфли Jimmy Choo 48 900 руб.

  • Рубашка Dior 77 900 руб., юбка Dolce&Gabbana 96 900 руб., жилет Dior 108 900 руб.

  • Тренч Gucci 299 900 руб., туфли Jimmy Choo 48 900 руб.

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