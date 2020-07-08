Три новосибирских театра вошли в лонг-лист премии «Звезда Театрала»

В сентябре по три участника каждой номинации войдут в шорт-лист премии и станут претендентами на награду. «Старый дом» и «Красный факел» попали в одну номинацию «Лучший региональный театр». Александр Кулябин и Леонид Кипнис выдвинуты как лучшие директора. Новосибирский музыкальный театр попал еще в несколько номинаций благодаря своей постановке «Фома»: «Лучший музыкальный спектакль» и «Лучшая мужская роль», которую исполнил Александр Крюков.

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой Премии зрительских симпатий. Ее лауреатов определяет зрительская аудитория. Победителей объявят в первый понедельник декабря по итогам голосования на торжественной церемонии.