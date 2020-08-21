22 августа пройдет последняя в этом месяце акция по сбору использованных батареек и пластиковых крышечек.
В центре Новосибирска обменяют мусор на мороженое
С 10:00 до 14:00 экомобиль будет принимать вторсырье на площади Ленина у выхода из метро со стороны улицы Депутатской. За каждую использованную батарейку АА (пальчиковые) и ААА (мизинчиковые) можно получить конфету, а за килограмм пластиковых крышечек — мороженое.
Крышечки должны быть чистыми и сухими, с маркировкой «треугольник из стрелок» и цифрами 2 или 02 внутри или надписью HDPE. Их необходимо рассортировать по цветам.
На вырученные средства приобретут слуховые аппараты для детей-инвалидов.
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