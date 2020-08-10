Сейчас очаг задымления удалось сузить до 600 кв.м.
В районе мусорного полигона «Левобережный» ввели локальный режим ЧС
На оперативном совещании 10 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что в районе мусорного полигона возле Хилокского рынка вводится режим ЧС, чтобы обеспечить интенсивное пожаротушение. «К 7 августа очаги открытого горения были полностью ликвидированы. Сейчас продолжается внутреннее тление», — рассказал мэр.
Полигон засыпали 6,5 тысячами кубометров грунта. Мэр заверил, что пока отклонений от норм ПДК не зафиксировано, и попросил выделить дополнительный участок земли, чтобы обеспечить доступ к свалке со всех сторон.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.