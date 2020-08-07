Мэр Новосибирска сообщил, что мусорный полигон «Левобережный» не закроют

Мэр сообщил, что если закрыть полигон в одном месте, то придется открыть его в другом: «Поэтому говорить о закрытии этой площадки всерьез нельзя. Такой вопрос сейчас не стоит». Ежедневно на полигоне утилизируется 5 тысяч кубометров мусора.

По словам мэра сейчас на свалке происходит глубинное тление мусора, который засыпают землей. Ликвидация возгорания займет несколько суток. Мусорный полигон горит с 5 августа.