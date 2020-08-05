Как помочь детям с нарушениями слуха, сдав батарейки или пластиковые крышки?

Старые батарейки и пластиковые крышечки можно будет сдать в специальный экомобиль на площади Ленина у выхода из метро со стороны улицы Депутатской. Принимаются пальчиковые и мизинчиковые батарейки и пластиковые крышечки с маркировкой в виде треугольника из стрелок с цифрами внутри «2» или «02» или надписью HDPE. Перед сдачей их необходимо рассортировать по цветам и помыть. В обмен на них каждый участник получит конфеты по количеству сданного сырья.

Вырученные средства пойдут на приобретение слуховых аппаратов для детей. Экомобиль будет работать 8 августа с 10:00 до 14:00, 13 августа с 15:00 до 19:00 и 22 августа с 10:00 до 14:00.