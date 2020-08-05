Андрей Травников: к строительству полигона рядом с Бердском никто не приступал

Во время рабочей поездки в Бердск Андрей Травников обсудил опасения, что работа над объектом уже началась. «Строительство объектов для переработки и утилизации мусора — это долгий процесс. Самый первый шаг, который нужно предпринять — это выделить земельный участок, сменить его назначение при необходимости. Этот вопрос обязательно обсуждают с жителями. Потом нужно выполнить проектную документацию, затем проект строительства проходит обязательную государственную экологическую экспертизу, которую организует Росприроднадзор. Заключение представляют общественности. Это еще одно обязательное условие для принятия решения о строительстве. Могу сказать, что даже к первому этапу еще никто не подошел. Страхи, что кто-то уже приступил к строительству — не обоснованы», — заявил он.

Губернатор пообещал, что с жителями Бердска, Искитимского района «найдут компромисс» по вопросу строительства полигона.