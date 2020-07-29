Конфеты за батарейки: 30 июля в Новосибирске пройдет акция по сбору вторсырья

30 июля в Новосибирске пройдут 2 акции:«Меняем батарейки на конфеты» и «Полезные крышечки». Вторсырье можно будет сдать в специальный экомобиль на площади Ленина у выхода из метро со стороны улицы Депутатской. «В рамках акции «Меняем батарейки на конфеты» каждый участник получит столько конфет, сколько сдаст батареек. Принимаются пальчиковые и мизинчиковые аккумуляторы», — сообщили в пресс-центр мэрии Новосибирска. Собранные батарейки отправят на предприятия, занимающиеся их переработкой.

Пластиковые крышечки принимаются с маркировкой в виде треугольника из стрелок с цифрами внутри «2» или «02» или надписью HDPE. Перед сдачей их необходимо рассортировать по цветам. Вырученные средства пойдут на приобретение слуховых аппаратов для детей.

В августе планируется провести еще 3 акции — 8 (с 10:00 до 14:00), 13 (с 15:00 до 19:00) и 22 (с 10:00 до 14:00).