Караканский бор станет природным парком

Власти приняли решение не делать Караканский бор заповедником, а остановиться на более мягкой форме «природного парка». Губернатор Травников объяснил причины. «Если мы собираемся создавать здесь территорию для людей, то жесткий режим заповедника вводить нельзя. Хотелось бы, чтобы туристический потенциал этой территории развивался. Было бы неправильно расторгать те договорные отношения, которые уже сегодня есть, если арендатор леса выполняет все требования природоохранного законодательства. На ордынской земле сформировались перерабатывающие предприятия, и если мы сегодня запретим любую заготовку древесины, то мы эти предприятия оставим без сырья, а людей – без работы. Считаю, что даже при установлении особого режима доступа можно соблюсти интересы хозяйствующих субъектов – при условии, что они берут на себя обязательства по исполнению всех природоохранных норм, в том числе и по лесовосстановлению. Мы не собираемся расторгать договоры с добросовестными лесопользователями. При соблюдении всех условий мы можем достаточно быстро принять решение и запустить необходимые процедуры по установлению режима особо охраняемой природной территории для Караканского бора».