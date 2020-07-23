«Участок в районе реки Издревая не рассматривается»: губернатор Травников прокомментировал строительство мусорных полигонов под Новосибирском

22 июля губернатор Травников рассказал, что сейчас работы в рамках концессионного соглашения заморожены, но к ним придется вернуться. «Как мы не откладывали этот проект, но мусор утилизировать нужно, Моя позиция однозначна: концессия определена по всем параметрам, будет реализовываться. В том числе это касается участка, помните, на правом берегу».

Однако участок у реки Издревая под мусорный полигон не рассматривается. Губернатор заверил, что для начала строительства необходимы исследования и экспертиза участков. «То же самое касается СНТ, прилегающих к Бердску. Реализации этого проекта пока нет. Да реализация общего проекта предусматривает строительство полигона. Все будет понятно после проведения полноценной экспертизы», — подчеркнул Травников.