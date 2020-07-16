МинЖКХ сообщило, что строительство мусорного полигона рядом с Бердском пока не ведется

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил на совещании 16 июля: «На данной территории сейчас однозначно не должно производиться никаких действий по строительству объекта в сфере обращения с ТКО. Проект строительства в обязательном порядке пройдет государственную экологическую экспертизу, которую организует федеральный орган — Росприроднадзор. Заключение данной экспертизы будет представлено общественности — это обязательное условие для принятия решения о строительстве. Также будет проведено уточнение технического задания по проекту, направленное на оценку возможного потенциального риска для экологии».

Органы МСУ убедились, что строительство полигона сейчас не ведется – не производится снятие грунтов, не обустраивается котлован. Администрация Искитимского района выдала разрешение на строительство гаража для обслуживания уборочной техники, но строительство его и дороги тоже не идет. Министр ЖКХ поручил органам местного самоуправления взять эти объекты на особый контроль.

Ранее жители Бердска написали письмо Владимиру Путину против строительства мусорного полигона рядом с городом.