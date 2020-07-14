В Новосибирске с начала дома ликвидировали 17 из 26 несанкционированных свалок

Максимальное скопление мусора обнаружили в районе СНТ «Елочки-2», «Ветеран» и «Рябинка» на границе Ленинского района Новосибирска и Новосибирского района области. Собственники всех земельных участков и органы местного самоуправления получили уведомления.

Региональный оператор по обращению с ТКО совместно с МинЖКХ разработал регламент действий при обнаружении свалок. По нему, если объем отходов превышает 1 кубический метр на земельном участке, не предназначенном для этих целей, снимаются координаты местоположения и составляется акт. Затем устанавливают собственника земельного участка, в течение 5 рабочих дней ему направляют уведомление об обнаружении мусора и необходимости его ликвидации. Это нужно сделать в течение 30 дней собственными силами, либо заключить договор с региональным оператором.