Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил, что полигон построят только в случае наличия положительных заключений экологической и строительной экспертиз. По его словам, проект уже готов, и его одобрил Роспотребнадзор. Стоительство начнется, если он будет отвечать всем экологическим требованиям: удаленности от водных объектов, жилой застройки, нормам воздушного и земельного кодекса РФ.

Архипов сообщил, что для обсуждения всех связанных со строительством вопросов органы местного самоуправления создали рабочую группу с участием экологов и общественников. По его словам, новый мусорный полигон позволит закрыть действующие свалки расположенные рядом c Бердском, Икитимом, Линево и наукоградом Кольцово.