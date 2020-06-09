Росгидромет оценил атмосферу Новосибирска после перехода ТЭЦ-5 с каменного угля на бурый

Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представило результаты расширенного исследования атмосферы города. В 2019 году уровень загряэнения воздуха в Новосибирске был «высоким», сейчас он считается «повышенным». Начальник управления Валерий Григорьев заявил, что переход ТЭЦ-5 на бурый уголь не ухудшил экологическую обстановку, как опасались многие. Тем не менее, он отметил, что в целом качество атмосферного воздуха в Новосибирске «оставляет желать лучшего».Среди стационарных источников загрязнения доля ТЭЦ и котельных высока, но основным источником загрязнения воздуха в городе остается автотранспорт. В Новосибирске по-прежнему много пыли, больше всего — в Заельцовском и Первомайском районах.