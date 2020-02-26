Сложно, но возможно: почти 80% коллекции бренда GANT будут созданы в соответствии с критериями устойчивого развития

Новая глобальная инициатива GANT под названием «Семь правил» призывает покупателей к осознанному потреблению и предлагает продлевать срок службы одежды. При правильном уходе качественная рубашка может прослужить более двадцати лет. Семь правил — это Обновить, Отремонтировать, Надеть снова, Одолжить, Передарить, Переделать, Переработать. «Возможность производить одежду, соответствующую критериям устойчивого развития востребовано как никогда ранее», — говорит Джессика Седерберг Водмар, директор по глобальному устойчивому развитию GANT. «GANT всегда создает одежду высокого качества. Мы используем больше устойчивых ресурсов, чтобы увеличить скорость трансформации, необходимой для нашей отрасли. Да, это сложно, но возможно. GANT стремится к совместной работе производителей и покупателей. Мы будем продолжать делать осознанный выбор и способствовать изменениям».