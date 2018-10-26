В Новосибирске выступят финалисты Britan’s Got Talent

Коллектив «ЮДИ» из Томска 26 октября в ДКЖ представит шоу «Света и Тьмы».

Команда «ЮДИ» — гордость родного Томска и всей страны. Им удалось выйти в финал Britan’s Got Talent, America's Got Talent и «Минуты славы», и сейчас они успешная гастролирующая команда, которая открывает танцевальные школы, где дети развиваются не только физически, но и духовно, становятся участниками большого и мощного творческого течения. «ЮДИ» стали одним из самых нашумевших явлений современной культуры — это не просто танцевальный коллектив, но оригинальное шоу, разрушение стереотипов, погружение в иную реальность.

Шоу «Света и Тьмы» — это история о человеке, не похожем на остальных, история человека, который нуждался в помощи и был услышан, история о великом Свете, излечившем Тьму. Это потрясающее шоу российских исполнителей, завоевавших зарубежного зрителя, с демонстрацией невероятных возможностей человеческого тела от которых захватывает дыхание.

Возрастное ограничение 6+. Билеты от 800 рублей.