Спектакли «Красного факела» покажут в США

Американские зрители увидят киноверсии постановок «Онегин» и «Три сестры» с субтитрами.

Их покажут в рамках международного проекта в области культуры Stage Russia. Оба спектакля были поставлены режиссером Тимофеем Кулябиным. «Три сестры» известен тем, что во время спектакля все его действующие лица общаются друг с другом исключительно с помощью языка жестов, подчеркивая свою беззащитность против наполненного звуками мира. «Онегин» перенесся в современный мир, что помогает увидеть его сущность — «тихая история любви, которая прекрасно передаёт то, насколько шедевр великого поэта всё ещё резонирует с нашей реальностью XXI века».