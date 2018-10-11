Студия «Особенный тип» приглашает на кастинг

Самая необычная театральная труппа Новосибирска готовит новый проект — в декабре они представят постановку «Шекспир».

Пока за плечами студии спектакли «Ангел с усами», «Моя сказка», «Пир», квартирник «ЛЕТО». Ее руководители говорят, что ее цель — прежде всего создать мир в котором все одинаково важны и ценны, а особенность каждого является ценностью, а участники объединяются по общим интересам, а не разделяются по каким бы то ни было признакам. Поэтому прийти на кастинг может любой человек возрасте от одиннадцати до ста лет с разной формой инвалидности или без. Все, что нужно — приготовить рассказ о себе, песню, стих, басню, отрывок из произведения на выбор и быть трудолюбивым, готовым к неожиданностям. Участники студии играют на сцене с профессиональными актерами и учатся их мастерству, пластике и сценической речи.

Кастинг пройдет 15 октября в 18 часов на втором этаже "Дома актера", предварительная регистрация обязательна по телефону 8 905 094 11 09 или email: ostvolova@mail.ru.