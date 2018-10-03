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«Старый дом» получил две награды за «Господ Головлевых»

Новосибирский театр победил в двух номинациях на III Всероссийском молодежном театральном фестивале им. В.С. Золотухина.

В этом году «Старому дому» пришлось соперничать с театрами из своего же города, Петрозаводска, Якутии, Казани и других. «Господ Головлевых» по одному из самых интересных произведений 19 века поставил для театра Сергей Федотов, также работавший над «Калекой с острова Инишман» и «Сиротливым западом» М.МакДонаха. Его постановки не раз получали Гран-при международных фестивалей. В этот раз «Старый дом» получил награду за лучшую мужскую роль — Анатолий Григорьев (Иудушка) и лучшую работу художника — Алексей Лобанов, который работал над спектаклем «Элементарные частицы».

В ближайшее время «Старый дом» продолжит свой фестивальный тур: 18 октября в рамках фестиваля «URAL OPERA BALLET FEST» (Екатеринбург) будет представлен спектакль «Снегурочка», 20 октября на XIII Международном фестивале спектаклей для молодежи «Минифест».

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