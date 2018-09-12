В «Красном Факеле» устроят «БеспринцЫпные чтения»

Более ста вечеров «БеспринцЫпных чтений», в которых принимает участие как сам автор, так и ряд известных российских писателей, прошло с аншлагом за последние два года в двенадцати странах мира. Александр Цыпкин — один из самых необычных литературных и театральных дебютов за последнее время в России. Совокупный тираж его сборников лирическо-хулиганских рассказов «Женщины непреклонного возраста» и «Дом до свиданий» составил уже более ста тысяч экземпляров, а несколько рассказов переведены на английский, французский, немецкий, латышский и китайский языки. Недавно по сценарию Цыпкина была снята одна из новелл фильма «Про любовь. Только для взрослых» режиссера и продюсера Анны Меликян. Короткометражный фильм «Прощай, любимый» с Ксенией Раппопорт в главной роли занял первое место в неофициальном зачете в рамках благотворительного фестиваля-аукциона Action и получил главный приз жюри кинокритиков на фестивале «Кинотавр».

Евгений Стычкин – лауреат премии «Чайка» в номинации «Прорыв», обладатель приза за лучшую мужскую роль на всероссийском кинофестивале «Виват, кино России!», активно работает как в театре — «Театр имени Евгения Вахтангова», «Гоголь-центр», «Практика», так и в кино.

В Новосибирске премьера программы «БеспринцЫпные чтения» состоится 7 ноября на сцене театра «Красный Факел».

Начало в 19-00.

Возрастное ограничение 18+.

БИЛЕТЫ НА САЙТАХ: ponominalu.ru, www.artistikashow.com, www.kassy.ru

Подробности по телефонам: 255-16-19, 325-00-00.

Телефон кассы «Красного Факела»: 210-06-71.