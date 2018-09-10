В Новосибирск приедут узбекские куклы

Впервые Сибирь посетит с гастролями театр кукол республики Узбекистан из города Хива.

Он пользуется большой популярностью как на родине, так и за рубежом. По словам организаторов, это единственный театр кукол в Узбекистане, где все еще можно почувствовать дух средневековых базарных представлений — это отражается в декорациях, куклах, сюжетах и манере игры актеров.

Гастролеры покажут в Новосибирске два спектакля: откроет программу легендарный «Проделки Ходжи Насреддина» 21 сентября в 18-30, и 22 сентября в 11-00 и 13-00. «Танцуем Лазги» — лауреат фестиваля 2011 г. театров кукол в г.Баку, его на сцене Новосибирского областного театра кукол покажут 23 сентября в 11-00 и 13-00.