Артисты «Глобуса» учат иностранные языки к премьере спектакля «Игрок»

Свое прочтение классического романа Достоевского поставила в «Глобусе» московский режиссер Ирина Керученко, которая уверена, что сейчас он актуален как никогда. «Конечно, это про наше время. В «Игроке» бешеные деньги выбрасываются в пустоту. Люди молятся на деньги. Все покупается за деньги. Отношения человеческие выстраиваются в системе: насколько человек богат – не богат, насколько способен купить тебе château (замок) или не способен. Если не способен – никаких не может быть любовных отношений».

«Игрока» называют «историей обыкновенного безумия» и «романом об идее-страсти». Всепоглощающая страсть к азартным играм была знакома Достоевскому не понаслышке — он регулярно играл в казино и жил в страхе долговой тюрьмы. Даже сам роман он написал, чтобы вернуть проигранные деньги своей подруги Полины Сусловой, которая и стала прототипом роковой красавицы Полины Александровны, чьего расположения ожидает бедный учитель Алексей Иванович.

Премьера спектакля «Игрок» состоится 17, 18 апреля 2018 года в 18.30 на большой сцене театра «Глобус».