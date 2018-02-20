Новосибирским властям не удалось сохранить La Pushkin

Создатель «Сарая искусств» Олег Жуковский переезжает в Культурную столицу.

Свои последние спектакли в Новосибирске La Pushkin сыграет с 5 по 7 апреля в театре«Старый дом». Департамент культуры приготовил новый проект развития Городского Сарая Искусств, к реализации которого должны были приступить весной, но решение Жуковского поставило крест на этих начинаниях. Члена совета депутатов Новосибирска Дмитрий Прибаловец сообщил в Facebook: «Наших с Юлией Чуриловой и департаментом культуры усилий, направленных на то, чтобы сохранить Олега для города, оказалось недостаточно. Олег Жуковский принял решение о переезде в Питер».