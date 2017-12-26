В Новосибирске пройдет фестиваль камерных спектаклей

В каждом из представленных спектаклей будет задействовано не более трех актеров.

Именно это ограничение подарило III Всероссийскому фестивалю камерных спектаклей и моноспектаклей его название «Один. Два. Три». В этом году организаторы получили более восьмидесяти заявок из театров Хабаровска, Читы, Улан-Удэ, Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Кемерова, Томска, Омска, Тары, Тюмени, Кургана, Челябинска, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Самары, Саратова, Нягани, Сыктывкара, Глазова, Орла, Белгорода, Старого Оскола, Воронежа, Нижнего Новгорода, Костромы, Ярославля, Тамбова, Ставрополя, Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы. Зрители смогут увидеть спектакли как профессиональных коллективов, так и учебных заведений. В программу фестиваля с 11 по 20 февраля 2018 года войдут спектакли:

• «Старуха. Хармс. Спектакль», театральный проект Андрея Аршинникова, Санкт-Петербург;

• «Господин Ибрагим и цветы Корана», Театр драмы, Томск;

• «Наташина мечта», «Первый театр», Новосибирск;

• «Машина едет к морю», проект Театральной мастерской «АСБ» и театра «Особняк», Санкт-Петербург;

• «ИПРИТ», «Театральная компания Академгородка», Новосибирск;

• «Оркестр», Малый театр кукол, Санкт-Петербург;

• «Станиславский», театр “La Pushkin”, Новосибирск.

• «11:30», Театр современного танца, Челябинск;

• «Синюшкин колодец», театральный проект «С другими В», Уфа;

• «Как ты думаешь, Леонардо?», авторский проект Аси Галимзяновой, Санкт-Петербург;

• «Межзвездный скиталец», театр «Белый остров», Кемерово;

• «Великий бродяга», театральная компания «Гамма», Новосибирск;

• «Снег любви», «Этюд-театр», Санкт-Петербург;

• «Что случилось в зоопарке?», Центральный Дом Актера им. А.А. Яблочкиной, Москва.

Театральные учебные заведения представят:

• «Народный театр Петрушки», Новосибирский государственный театральный институт;

• «Таджикская сказка», Новосибирский государственный театральный институт;

• «Северное сияние», Театр-мастерская М. А. Тумашова, Барнаул;

• «Я стою у ресторана: замуж — поздно, сдохнуть — рано», Новосибирский государственный театральный институт;

• «Сентенции Пантелея Карманова», Ярославский государственный театральный институт;

• «Они пришли... или самый первый мирный день», Екатеринбургский государственный театральный институт;

• «День рождения мамы», Новосибирский государственный театральный институт.