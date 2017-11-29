«Глобус» подарит бонусы за посещение спектаклей

Театр запускает акцию «Примите наши аплодисменты!» — призом для победителя станет бесплатное посещение всех премьер следующего сезона.

Каждому из спектаклей репертуара «Глобуса» будет соответствовать определенное количество баллов, зрителям будет нужно сохранять свои билеты за период с 1 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года — чем больше постановок, тем больше шансов на победу. Минимальные очки — пять — принесет посещение детских представлений, взрослые премьерные спектакли текущего сезона будут «стоить» десять, осованные на произведениях современных драматургов — пятнадцать, а самыми «дорогими» окажутся мюзиклы и классика.

Собранные билеты нужно будет предъявить администраторам по окончании акции, итоги «Глобус» подведет в июне 2018 года. С полным списком спектаклей можно ознакомиться на сайте театра, руководство сообщило, что он будет пополняться в течение сезона.