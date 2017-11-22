«Парадиз-2017»: новосибирские критики выбрали лучших в театральной сфере

У конкурса, организованного Новосибирским отделением Союза театральных деятелей России, два жюри — драматическое и музыкальное. Всего в этом году номинировались двадцать четыре спектакля, и решение, по традиции, было непростым: в процессе подготовки к премии случается много обсуждений и споров.

Лучшим музыкальным спектаклем, «Монбланом, вершиной» был назван балет «Пер Гюнт» НОВАТа. Солиста Алексея Зеленкова отметили за несколько партий — в постановках «Пиковая дама», «Паяцы» и «Бал-маскарад». Награду за него получила его партнерша Ольга Колобова, назвавшая коллегу «человеком, постоянно совершенствующим свою душу, и вообще, одним из лучших», кого она встречала в жизни. НОВАТ отметили еще в одной номинации — «лучшая художественная концепция и режиссура за оперу «Бал-маскарад». «Лучшая роль» ушла Музыкальному театру — жюри оценило игру солистки Анны Ставской в мюзикле «Безымянная звезда», выдвинутом на премию «Золотая маска» в восьми номинациях.

Лучшим драматическим режиссером стал Андрей Прикотенко за постановку «Вишневого сада» в «Старом доме», а Анатолий Григорьев был признан победителем в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом театре» как Лопахин. «Красный факел» забрал два приза: «Лучшая женская роль второго плана» ушла Ирине Кривонос за роли в спектаклях «Процесс» и «Иллюзия», а Филипп Григорьян был признан лучшим художником. Снежанна Мордвинова из Новосибирского городского драматического театра п/р С. Афанасьева победила в номинации «Лучший актерский эпизод в драматическом театре» благодаря роли Тадраховой в спектакле «Мораль пани Дульской». Театр-студия «Первый театр» получил специальный приз как лучший театральный проект за спектакль «Blondi» Д. Богославского в постановке Сергея Чехова, а Олег Жуковский — награду «Верим!» за спектакль «Станиславский» в театре «La Pushkin».

Лучшим детским спектаклем стал «Жили-были» «Глобуса» в жанре «бэби-театра» — жюри оценило «заботу театра о будущем, то есть о будущих поколениях зрителей».