Театр La Pushkin покидает Центральный парк

После трех лет в центре города создатель самого загадочного театра Новосибирска готовит новый проект.

«Театр не закрывается, мы просто оставляем старое искусство. Мы здание покидаем», — успокоил художественный руководитель La Pushkin Олег Жуковский. Пока создатель театра не рассказывает ни о проекте, который готовит, ни о новом «доме» своего детища. По его словам, для переезда много причин: «И то, что трудно быть такому театру репертуарным, и я никогда не был так долго привязан к одному месту. И, конечно, экономическая — держать театр…». Жуковский сомневается, что здание быстро займут новые резиденты — «дорого и холодно». 18 ноября La Pushkin покажет последний спектакль в Центральном парке — спектакль-анекдот «Станиславский», посвящённый театральным режиссёрам Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко.