Новосибирский театр оперы и балета представил нового приглашенного дирижера

Главным приглашенным дирижером театра стал Дмитрий Корчак, также известный благодаря своей успешной карьере оперного певца.

Генеральный директор НОВАТа заключил контракт с Корчаком до 2020 года. Ранее Дмитрий работал в московском театре «Новая Опера имени Колобова», он окончил дирижерский и вокальный факультеты Московской Академии хорового искусства. Дебют Корчака в новом качестве состоится 16 ноября — им станет «Любовный напиток» Гаэтано Доницетти в постановке Вячеслава Стародубцева. Также он выступит дирижером во время торжественного концерта, посвященного открытию зала имени Исидора Зака после реконструкции.