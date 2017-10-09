Театр «Красный факел» уехал в Париж

Театр привез во Францию спектакль «Три сестры» Тимофея Кулябина, первый показ которого состоялся на сцене легендарного «Одиона» 5 октября. Труппа «Красного Факела» репетировала спектакль почти два года. Первый же показ «Трех сестер» сорвал овации публики, которая вместе с критиками отметила идеальное взаимопонимание актеров и их серьезный подход.

Осенний фестиваль в Париже (Festival d’Automne à Paris) - одно из самых значимых культурных событий Европы, предоставляющее возможность познакомиться с наиболее заметными именами и коллективами из разных стран. Он проходит в период с сентября по декабрь и охватывает от ста до ста пятидесяти тысяч зрителей. Осенний фестиваль включает в себя не только театральные постановки, но и музыкальные концерты, выставки и кинофильмы. Помимо Парижа, в большой французский тур «Красного факела» вошли Валанс, Дуэ и Тулуза.