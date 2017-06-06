«Глобус» закроет театральный сезон Парадом премьер

13 июня состоится показ спектакля Эльмиры Куриленко для «начинающих зрителей» – от двух до шести лет – «Жили-были…». 14 и 15 июня для более взрослых детей покажут постановку Ирины Купцовой в стиле фэнтези с элементами мистики и триллера «Гуси-лебеди».