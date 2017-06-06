В течение пяти дней на большой и малой сценах Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» покажут пять премьерных спектаклей уходящего сезона.
«Глобус» закроет театральный сезон Парадом премьер
13 июня состоится показ спектакля Эльмиры Куриленко для «начинающих зрителей» – от двух до шести лет – «Жили-были…». 14 и 15 июня для более взрослых детей покажут постановку Ирины Купцовой в стиле фэнтези с элементами мистики и триллера «Гуси-лебеди».
С 15 июня программа «взрослых» премьер сезона стартует спектаклем, поставленным немецким режиссером Андреасом Мерц-Райковым по пьесе Теннесси Уильямса «Сладкоголосая птица юности», а продолжит ее 16 июня «Дуэт The Sunshine boys» по пьесе Нила Саймона в постановке Дениса Малютина. Завершением Парада премьер станет один из самых удачных спектаклей этого сезона «ПослеЗавтра», созданный Дмитрием Егоровым по произведениям Рея Бредбери.
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