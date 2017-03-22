В честь Международного дня театра «Глобус» подготовил программу с капустником, квартирником и квизом

26 марта в театре «Глобус» состоятся торжества в честь Международного дня театра. Центральной частью программы станет капустник на большой сцене под названием «Поклонники и таланты» – действо, посвященное истории театра начнется в 16:00. На большую сцену вместе с артистами и студиями «Глобуса» выйдут 13 зрителей, прошедших кастинг, объявленный театром в начале февраля.

Помимо спектакля на большой сцене в этот день зрителей ждет программа для детей «Кто там?», посвященная театральным профессиям, ее начало в 11:00, квартирник с участием артистов под названием «Четыре комнаты» начнется в 13:30, а квиз на большой сцене – интеллектуальная игра на тему театра и искусства в целом стартует в 19:00.
Кроме того, в программе праздничных развлечений запланирован мастер-класс по коллективной импровизации от Романа Столяра «Фойе-рояль», джем-сейшн в гостевой комнате с участием артистов Алексея Корнева, Александра Липовского и Нияза Оспанбаева, и поэтическая программа на малой сцене «Импровизы в стихах» в исполнении заслуженного артиста России Лаврентия Сорокина.

текст: Павел Ютяев

  • Автор: Админ НСК
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