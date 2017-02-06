С нетерпением на XXIV Пушкинском театральном фестивале ждут оперу «Снегурочка» новосибирского театра «Старый дом». Спектакль, созданный при поддержке Фонда Михаила Прохорова в рамках программы «Новый театр», не только получил положительные отзывы ведущих российских критиков, но и стал номинантом Российской национальной театральной премии «Золотая маска».



Пушкинский фестиваль - это театральный форум, который сочетает в себе теорию и практику постижения театра. Фестиваль создан в Пскове в 1994 году и проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Традиционно в программе мероприятия значатся художественные выставки, презентации инсталляций, встречи с известными театральными деятелями, критиками, режиссерами, писателями и медиа-персонами.





Жанр пьесы вызвал жаркие споры буквально с момента публикации произведения. Одни исследователи называли «Снегурочку» феерией, другие – пьесой-«маской», третьи – трагедией, утопией, философско-символической драмой, театральной и мифолого-символической сказкой. Автор настаивал на «весенней сказке», предполагая давать спектакль по этой пьесе в дни праздничных гуляний для демократичной публики. А режиссер спектакля «Снегурочка» Галина Пьянова остановила свой выбор на фантастической опере: «Островский пишет сказку и смягчает близкий к греческим трагедиям мифологический сюжет. Четыре авторских действия умещаются в одном акте (продолжительность 1 час 20 минут) сценической интерпретации. Право вербального общения получают только два персонажа – Снегурочка и царь Берендей. Голосами других персонажей выступают различные инструменты. «Музыкой для нас является все, - поясняет режиссер спектакля Галина Пьянова. – Поэтому в качестве музыкальных инструментов мы будем использовать как классические предметы, с помощью которых традиционно извлекаются звуки, так и бытовые. Гармошка, скрипка, флейта, медный таз...



Работа над музыкальной партитурой «Снегурочки» проходила в режиме workshop. «Через пьесу Островского мы с актерской группой спектакля выявили событийно-смысловую символическую структуру истории и создали музыкальные события, которые предшествуют событиям фабулы. Поработав с протоструктурой, мы сделали часовое произведение, в котором нет ни единого слова, музыкальное произведение, состоящее из восьми частей с увертюрой, которое ребята исполняют целиком - и делают это идеально, - рассказывает музыкальный руководитель спектакля композитор Александр Маноцков.

Пластический рисунок спектакля «Снегурочка» создал хорошо знакомый новосибирской публике хореограф Олег Жуковский. «Визуально история будет понятна зрителю, то есть на сцене будет видно, кто есть кто и что с кем происходит, - рассказывает режиссер Галина Пьянова. – По сюжету в спектакле будет происходить то же, что и в пьесе Островского, но решено все будет по законам пластической клоунады. Ироническая клоунада Олега Жуковского будет нам в помощь. Чувство иронии для этого спектакля имеет большое значение, поскольку нам не хочется заигрываться в элитарную историю, а хочется совместить маргинальное с элитарным».