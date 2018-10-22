Хоккейная «Сибирь» станцевала под Skibidi

Команда присоединилась к челленджу по мотивам клипа группы Little Big после победы над минским «Динамо».

Фанаты «Сибири» ликуют — 20 октября она разгромила противников всухую со счетом 6:0, оправившись от неудач. В матче с «Динамо» отличились Дмитрий Саюстов, Павел Ткаченко, Евгений Бодров, Николай Демидов, Данил Романцев и Александр Логинов. После победы чирлидерши команды, неизвестные в форме и масках и, конечно, маскот «Сибири» Снеговик станцевали под вирусную песню питерской группы Little Big. «В это промозглое осеннее утро ловите наше весёлое видео Skibidi Challenge», — сообщили в официальной группе ХК.