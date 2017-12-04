Новосибирская сноубордистка стала лицом новой формы олимпийской сборной России

Марка представила их на своей странице в Instagram: «Вик Вайлд и Алёна Заварзина официально стали нашими амбассадорами! Кто помнит победы ребят на Олимпиаде в Сочи? На соревнованиях Вик финишировал олимпийским чемпионом, а чуть ранее Алена принесла в семейную копилку и в медальный зачет сборной России бронзовую награду!».

На показе в Москве ZASPORT представила две коллекции, в которых преобладает серый и цвета российского флага — спортивную и повседневную. Набор для каждого участника сборной включает семьдесят два предмета вместе с аксессуарами.

Фото Екатерины Чесноковой, РИА Новости