Хоккейная «Сибирь» одержала победу над «Югрой»

Выездной матч в Ханты-Мансийске завершился в пользу новосибирской команды, но для этого потребовался овертайм.

Первый тайм вышел безрезультатным для обеих клубов. Во втором счет открыла «Югра», но в следующем «Сибири» удалось сравнять счет, когда Александр Бергстрём забил гол на шестьдесят пятой минуте матча. После этого у ни одной, ни у другой команды не получалось заполучить преимущество, так что игра перешла в овертайм. Выручил «Сибирь» вновь Бергстрём, забивший шайбу ворота ханты-мансийского клуба на пятой минуте. Итоговый счет встречи — 2:1. Сейчас новосибирской команде предстоит матч с омским «Авангардом».